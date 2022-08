David González, director técnico de Pantoja, explica las claves que tienen al club invicto (5-0) en la “Liguilla” de la LDF



El Club Atlético Pantoja tuvo un inicio de temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2022) “irregular”, en el que no lograban conseguir el nivel competitivo deseado. Con el pasar del torneo, todo eso fue cambiando y hoy día, “Los Guerreros”, como se llaman, comandan, sin problema alguno, la fase de “Liguilla”. El 5-0 es su mejor carta de presentación tras llegar hasta estas instancias en último lugar en la pasada serie regular.



“Todo eso se debe a la importancia que estos chicos les han dado al equipo. Estamos mostrando lo guerrero que somos”, dijo David González, director técnico de Pantoja a elCaribe. “Nuestros chicos se han podido adaptar al modelo de juego que hemos podido implementar, trabajo que veníamos diseñando desde el año pasado y que gracias a Dios nos está dando buenos resultados”, agregó. Apuntó que llegar a este lugar les “costó mucho”, todo gracias a los movimientos realizados por todo el personal ejecutivo del equipo a lo largo de toda esta temporada.



“Ese trabajo que ellos están acumulando en la actualidad ha hecho de este equipo uno muy competitivo, uno de mucha gallardía y eso sumado a las incorporaciones de otros jugadores ha servido de base para que hoy registremos ese récord”, indicó González.



Entre los jugadores que han sido piezas de mucha importante en el buen posicionamiento que Pantoja presenta está Frantzety Herald, delantero haitiano, actual líder de goles en la “Liguilla”, con tres, así como los dominicanos el defensa Robert Rosado y el delantero Víctor Sánchez, ambos con dos dianas cada uno.



“Víctor es un jugador que vino de ser suplente desde Moca FC. También está Luis Espinal (delantero), que no era figura en Moca FC, incluso estaba en una posición que no era la suya. Frantzety fue un jugador cedido de Cibao FC al Atlético San Cristóbal. En ellos, al igual que en el resto de los muchachos, han sido piezas importantes para que hoy estemos dominando la Liguilla”, expresó González.



La racha de triunfos de Pantoja inició el 8 de julio ante O&M FC con marcador 2-1. Luego superaron 1-0 a Jarabacoa FC, 2-0 a Moca FC, 4-1 a Atlético Vega Real y 3-1 a Cibao FC. Su próximo enfrentamiento será este sábado cuando choquen con O&M FC en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las seis de la tarde.



“Son jugadores que no venían de ser figuras en sus equipos. Con ellos hemos conseguido tener un equipo súper humilde, súper trabajador, muy parejo en todas las líneas. Hemos logrado conjugar un buen grupo, una gran unión, una gran cohesión. Todo eso ha hecho que el equipo compita junto al trabajo que ha sido mucho y que hemos venido ejecutando desde hace mucho”, dijo.



Expresó que mantener esa misma dirección es el objetivo principal para así poder estar entre los cuatro equipos que se estarán disputando los dos boletos para la final del actual torneo. “Durante la etapa muerta de la liga, el club sufrió importantes bajas, situación que llevó a la gerencia a “rehacer” el equipo. Fueron unos 12 jugadores que se fueron hacia otros equipos. La gerencia salió en búsqueda de lo mejor en el mercado y hoy día esas contrataciones están dando sus buenos frutos”, señaló.