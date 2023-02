Wilkenson Pierre, director deportivo, habla con elCaribe sobre la estructuración del equipo para el torneo de la LDF 2023

Desde su integración a la Liga Dominicana de Fútbol en 2018, Jarabacoa FC ha venido de menos a más. De quedar en octavo lugar en su primer año a concluir en segundo puesto la temporada pasada es una muestra del trabajo tesonero que se ha hecho desde ese entonces con el equipo de la montaña.



Llegar más lejos para esta novena edición del torneo de la LDF 2023 es la misión principal que tiene la directiva de Jarabacoa FC. Para lograr esa encomienda contarán con un núcleo de jugadores con muy vasta experiencia en el balompié dominicano y extranjero.



“Jarabacoa es un equipo competente y aguerrido, que ya ha estado en semifinales. Todavía no ha podido dar el último salto de jugar una final y clasificar para un campeonato del Caribe. Nuestras intenciones son esas de poder lograrlo, tanto a mediano y largo plazo”, dijo por teléfono Wilkenson Louis Pierre, director deportivo de Jarabacoa FC, a elCaribe. Señaló que contarán con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos de su finca, lo que se sumará a las caras nuevas con las que contarán desde el inicio de la temporada. “Estamos en el camino e iremos día a día fortaleciéndonos mejor para lograr el objetivo que todos buscamos. Entendemos que Jarabacoa, como un pueblo de fútbol merece estar en una final en la liga profesional y por qué no, hasta en nuestras categorías inferiores”, puntualizó Pierre.



Entre los nombres que estarán en el plantel de Jarabacoa para esta temporada de la LDF 2023 están Daniel Flores y Anyelo Gómez, ambos jugadores que fueron convocados por la selección absoluta para el micro ciclo de preparación con miras a competencias internacionales.



También está el arquero Favio Jr. Marte; el defensa central Youel Abreu, así como el medio campista Kelvin Martínez, quien ha estado con el equipo desde sus inicios.



“Hemos hecho una convocatoria para hacer una evaluación interna sobre los talentos que tenemos disponibles. Ese trabajo comenzó el pasado dos de este mes, de manera que todavía estamos en ese proceso como una prueba para los jugadores internos y así poder hacer una selección con aquellos que han calificados para estar en el equipo que estará compitiendo en el torneo de la LDF”, indicó el director deportivo.



En la estación pasada, Jarabacoa FC concluyó la fase regular con registro de siete victorias, cinco empates y dos derrotas.



En la siguiente ronda, los resultados no fueron los mismos. En diez encuentros, empataron en tres ocasiones y cayeron en siete encuentros, desvaneciéndose sus esperanzas de acariciar el sueño de estar por primera vez en una final.



“No perdemos las esperanzas de estar en una final. No hemos descansado en estructurar un equipo bastante competitivo y que nos pueda llevar hasta esas instancias por vez primera en la Liga Dominicana de Fútbol”, expresó Pierre.