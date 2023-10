En lo que pinta un emocionante enfrentamiento entre dos equipos con todo en juego, el Defence Force recibe al Moca FC, en un decisivo desafío de esta noche del Grupo A de la Copa del Caribe Concacaf 2023, en el Estadio Hasely Crawford en Puerto España, Trinidad y Tobago.



Moca FC llega al enfrentamiento con una ligera ventaja al ocupar el segundo lugar en el grupo con seis puntos, uno más que el Defence Force, pero sin dos piezas claves que no estarán en el equipo.



Los aurinegros, que solo necesitan un empate para avanzar a las semifinales, con una victoria podría ser suficiente para que se coloquen en el primer lugar en caso de que Cavalier, el líder, pierda puntos en su visita a Golden Lion.



Moca FC ha logrado victorias sobre Port of Spain (1-0) y Golden Lion (3-0) para encontrarse en esta posición de avanzar, mientras que Defence Force empató con Cavalier (1-1) y Port of Spain (1-1) y obtuvo una victoria sobre Golden Lion (1-0).

Asimismo, Moca FC buscará un fuerte comienzo para asegurar un resultado positivo, y la dupla de Gustavo Ascona y Víctor Sánchez puede ayudarles a lograrlo.



Ascona tiene un gol de seis disparos, mientras que Sánchez viene de anotar un doblete contra Golden Lion.



Carrera y Thomas no reciben visas



Alejandro Carrera y Clifford Thomas que debían participar en el duelo de hoy, el miércoles por la noche en Trinidad y Tobago, no recibieron finalmente las visas necesarias para viajar, pese a los grandes esfuerzos ejecutados por los directivos del Moca FC.



Los directivos del club, encabezados por Jose Bautista, el presidente Rodolfo Guzmán, Miguel Ángel Olivo y Quique Costa, director deportivo, lamentaron el inconveniente presentado, ya que esto “es una estocada mortal al equipo”.



Guzmán reconoce esfuerzo de directivos

El dirigente Sergio Guzmán, a pesar de lamentar la situación, también reconoció los esfuerzos de los directivos que se movilizaron para tener a Thomas y Carrera en este importante partido. Los árbitros en el encuentro del Defence Force FC y Moca FC serán; Shavin Greene (Guyana), Kleon Lindey (Guyana), Sardjoe Widjay (Surinam) y Shekiel Jokil (Surinam).