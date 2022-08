TEGUCIGALPA, Honduras.- Cibao FC hizo ayer un gran esfuerzo, pero no fue suficiente para derrotar a Motagua que se impuso 2-0.



Con el triunfo, Motagua avanzó a cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank. El club naranja quedó eliminado, aunque se ganó grandes elogios de los analistas extranjeros, debido a la fuerte resistencia que puso en los dos partidos, que finalizaron con marcadores de 1-0, para 2-0 en el global 3-0. El encuentro se jugó sin público, pero con mucha lluvia antes y durante el partido, que empapó el césped del Estadio Nacional de Tegucigalpa y puso pesado y resbaloso el rodaje del balón.



La primera media hora se jugó sin grandes sustos ni exigencias para ambas porterías, pero Cibao FC tuvo la más peligrosa de las llegadas. Ante el juego limpio de ambos oncenos, el árbitro solamente agregó un minuto a los 45 de la primera mitad y se fueron al descanso 0-0.



Las estadísticas favorecieron a Motagua en la primera mitad con 62% de posesión por 38% del Cibao, 213 pase por 121, 4-2, recuperaron cuatro balones por tres y los dominicanos tuvieron más tiros de esquina 5 por 4. Los locales la pusieron difícil para los visitantes en el minuto 50, cuando anotaron un gol por mediación a Ángel Tejada luego de un tiro de esquina para el 1-0, que ponía el global 2-0.



El club naranja hizo su primer cambio al minuto 70 buscando variantes, cuando entró Carlos Heredia y Christian Alba.



Para los últimos seis minutos (84), Cibao puso en cancha a Dariel Rosario, Ángel Montes De Oca y Welkin Luis para que no hicieran el viaje de turistas. Parecía que el partido concluiría 1-0 en el minuto 89, pero apareció un gol de Eddy Hernández cuando espiraba el reloj. Al mediodía del miércoles llegó a Tegucigalpa el ingeniero Manuel Estrella, presidente de del Cibao FC, para levantar el ánimo de sus jugadores.



El club dominicano no contó con la presencia del emblemático jugador haitiano Charles Herold Jr., quien no pudo hacer el viaje por un problema en el pasaporte. El argentino Jorge Alfonso, director técnico del Cibao FC, colocó al veterano jugador Miguel Lloyd como portero del equipo naranja.

Integrantes titulares de ambos oncenos

El onceno titular de Cibao FC estuvo integrado por Lloyd, Oscar Florencio, Julio César Murillo, Lihué Prichoda, Dairin González, Ismael “Pinta Díaz, Juan David Díaz, Jean Carlos López, Carlos Ventura, Erick Japa y Yohan Parra. Mientras que el equipo hondureño tuvo a Jonathan Rougier, Wesly Decas, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Raúl Santos, Fabricio Brener, Jonathan Núñez, Oscar García, Diego Rodríguez, Iván López y Ángel Tejeda.