Email it

La escuadra de Honduras venció 1-0 a la tropa naranja, que resistió durante 79 de 90 minutos de acción en su estadio en Santiago

Cibao FC resistió sin goles durante 79 de 90 minutos frente a un rival de mayor jerarquía como el Motagua de Honduras, que se impuso 0-1 en el partido de los octavos de finales de la Champions League Concacaf Scotiabank, celebrado a casa llena en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



Fue en el minuto 79 que el estelar jugador de Motagua, Carlos Mejía, con un pase de Ángel Tejeda envió un zapatazo de zurda hasta la malla para el único gol del encuentro. Aunque no se pudo alzar con la victoria, Cibao dejó un buen sabor en los aficionados que volvieron abarrotar las localidades del estadio homologado FIFA.



Los dos oncenos defendieron con garras en la primera mitad y no apareció el buscado gol.



El “ciclón azul” salió con toda su furia, pero la “maquinaria naranja” no se amilanó y jugó de tú a tú contra los monarcas de Honduras. El encuentro fue calificado como un buen partido del Cibao FC por parte de los narradores extranjeros que llevaron todas las incidencias por el canal internacional Espn.



Los dos clubes se volverán a enfrentar el próximo miércoles en Tegucigalpa, Honduras, donde Cibao FC buscará dar otra demostración de más calidad.



El argentino Jorge Alfonso, director técnico del Cibao FC, colocó al cuidado de la portería a su estelar arquero Miguel Lloyd.

Momento de acción del partido entre Cibao FC y el Motagua de Honduras.

Completó el onceno titular con Oscar Florencio, Julio César Murillo, Ismael “Pinta” Díaz, Dairin González, Lihué Prichoda, Juan David Díaz, Jean Carlos López, Carlos Ventura, Charles Herold y Yohan Parra.



De su lado, el equipo hondureño tuvo en cancha a Jonathan Rougier, Marcelo Santos, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Wesly Decas; Jonathan Núñez, Jesse Moncada, Diego Rodríguez, Fabricio Brener; Iván López y Ángel Tejeda.



Motagua viajó a la nación caribeña, con escala en Miami, Estados Unidos, luego del triunfo por 4-1 ante el Marathón que logró el pasado domingo en la cuarta jornada del torneo hondureño, en el que es segundo con ocho puntos.