El Club Atlético Pantoja superó 3-1 al Cibao FC en el partido de cierre de la jornada cinco de la “Liguilla”, celebrado en el estadio Panamericano, de San Cristóbal. Durante el duelo de los archirrivales del fútbol profesional dominicano, el colombiano Juan David Díaz anotó el gol 300 en la historia del Cibao FC, pero no pudo evitar el triunfo de su rival. Con un potente zapatazo de izquierda, en tiro libre cuando se jugaba el minuto 44, Díaz metió el histórico gol, que redondeó la cifra de 300 en el equipo naranja, después que Jean Carlos López dejara la mesa servida en el partido anterior con el 299.



Díaz, quien utiliza el dorsal número 30, pareció agregarle un cero a su camiseta y con lágrimas en los ojos mostró al público la vestimenta con cifra de tres guarismos. Con el resultado Pantoja sumó tres puntos para totalizar 15, conservando su invicto en cinco partidos para continuar en la punta, Cibao no pudo puntuar y se quedó con seis unidades.



El club naranja jugó los últimos 25 minutos con un jugador menos, ya que el argentino Lihué Prichoda acumuló dos tarjetas amarillas y tuvo que abandonar el partido. Esa ventaja numérica fue aprovechada por Pantoja, anotando Jeremy Báez la ventaja 2-1 en el minuto 52 y sobre el 91 Ronaldo Vásquez para el 3-1 definitivo. Cibao FC estuvo amenazando en los primeros minutos, pero se quedó en amagues, hasta que en el 17,Herald Franzety recibió un balón en el medio de la cancha, emprendió la huida perseguidos por cuatro naranjas que no pudieron darle alcance y cuando estuvo frente a la portería anotó el 1-0 sin problemas.



La primera mitad estaba en el minuto 44, casi porterminar, cuando el colombiano Juan David Díaz, golpeó una pelota a balón parado, la cual pasó como un misil entre las barreras y se estrelló con potencia en la red para el 1-1.



El árbitro agregó cuatro minutos más, pero no hubo variedad en la pizarra y los oncenos se fueron a los camerinos con el marcador igualado a uno. El gol de Díaz marca un hito en la historia de la franquicia del Cibao FC, ya que fue el número 300 desde que se inició la LDF en 2015.



Moca FC y O&M empataron 0-0



Moca FC y O&M empataron a cero gol el partido que abrió la fecha cinco de la fase de “Liguilla” el pasado sábado en el Estadio Moca 85. La primera mitad fue fluida y entretenida, ambos equipos generaron muchas jugadas de peligro pero con poca efectividad. La primera mitad fue pareja, y así se fueron al descanso. Igual sucedió durante la segunda parte del partido.



Suspenden en Jarabacoa



El derby vegano que sostenían Jarabacoa FC y Atlético Vega Real fue detenido al minuto 88 de juego cuando el equipo de La Vega ganaba 2-1 a Jarabacoa FC debido a situaciones inapropiadas del partido. La comisión técnica determinará, con base en el reglamento oficial, el resultado final del partido celebrado en el estadio Júnior Mejía de Jarabacoa.