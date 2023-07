Email it

Los debutantes Brayan Lucumi y Julio Cáceres se estrenaron ayer con un gol cada uno para el onceno naranja

Cibao FC logró un póker de goles y ganó el Clásico al Club Atlético Pantoja 4-2, en la jornada 1 de la “Liguilla” de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2023), celebrado ayer en el estadio Félix Sánchez. Los debutantes del Cibao FC, el colombiano Brayan Lucumí y el argentino Julio Cáceres, se estrenaron con goles por los cibaeños.



Cibao FC con el apoyo de Banreservas, sumó tres puntos y se puso en la cima de la Liguilla, mientras que Pantoja no puntea. Apenas se jugaba el minuto 12 cuando Erick Japa sirvió un balón a Brayan Lucumí, el colombiano que presentó credenciales, fulminó al portero Mario Marte para el 1-0.



Doce minutos más tarde, en el 24, Lucumí sirvió un balón a Carlos “Caballo” Ventura, quien con la cabeza lo envió hasta el fondo de la red para el 2-0 a favor del Cibao FC.



Pantoja descontó en el minuto 32 cuando el maeño Luis Espinal golpeó un balón que rebotó en el portero Miguel Lloyd, pero Herard Frantzety se encontró frente al esférico y lo colocó en las mallas para el 2-1 en solo media hora.



Cuando entraban al minuto 39 Ismael “Pinta” Díaz envió un largo pelotazo hacia Jesús Cáceres, pero el portero Mario Marte salió y levantó su pie derecho como un karateca y golpeó la espalda de Cáceres.

El árbitro decretó el penal y expulsión de Marte, quien fue reemplazado por Gean Martínez para intentar detener el penal de Jesús Cáceres, quien pateó de derecha y con potencia para estrenarse y poner el 3-1. Ocho minutos fueron agregados a la primera mitad, pero no hubo más goles y se fueron al descanso con la ventaja de los visitantes.



El club naranja no se conformó y en el minuto 80 de la segunda mitad llegó el gol de Ernesto “Che” Trinidad para el 4-1.



Faltaba más y al minuto 83 Pantoja logró el segundo con cabezazo frente al arco naranja de Luis Espinal para el 4-2.



Cibao FC alineó con dos debutantes en el onceno titular, con el colombiano Brayan Lucumí y el argentino Julio Cáceres. El argentino Gabriel Martínez Poch dejó el arco naranja al cuidado del Capitán Miguel Lloyd, el portero menos goleado en la serie regular.



Completaron el onceno titular, Ernesto “Che” Trinidad, Ismael “Pinta” Díaz, Julio César Murillo, Lean Torres, Facundo Guichón, Lucas Bretón, Erick Japa y Carlos “el Caballo” Ventura.



Jornadas anteriores



El pasado viernes, Atlántico y Moca FC abrieron la Liguilla 2023 con un muy buen partido. Acciones de ida y vuelta animaron un cruce que fue la antesala de una prometedora segunda parte de la temporada. El saldo fue empate a dos goles en el cruce celebrado en el Estadio El Cóndor de la localidad de La Vega. En tanto, el sábado, O&M FC y Atlético Vega Real empataron sin goles.



Reconocen a Jamesley



La Liga Dominicana de Fútbol reconoció al atacante Daniel Jamesley por haber llegado a la cifra de 50 goles desde que participa en el fútbol profesional quisqueyano. El ariete hasta el momento de recibir el presente había rubricado 36 goles con la camiseta de O&M y 14 en su paso por Jarabacoa FC. El reconocimiento fue entregado por Jorge Allen Bauger, Director Ejecutivo de la LDF, Carlos Ramírez Director Técnico de la competición y Manuel Rodríguez, director de operaciones y mercadeo.