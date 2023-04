Email it

La Federación Dominicana de Fútbol albergará el Clasificatorio U20 Femenino de Concacaf 2023 para los grupos A y C, justa en la cual se definirán las selecciones nacionales pertenecientes a esta confederación que estarán en el próximo Mundial FIFA U20 Femenino.



La contienda se desarrollará del 14 al 23 de abril en suelo dominicano. República Dominicana competirá en el grupo C junto a Guyana, Surinam y Dominica. Mientras que el grupo A está compuesto por Canadá, El Salvador, Cuba, San Vicente y Las Granadinas y Martinica.



Los escenarios que albergarán esta fase premundialista para estos dos grupos son el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Los partidos correspondientes al grupo C se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y los del A en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.