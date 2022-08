Email it

El elenco nacional dominicano avanzó a las semifinales del Nivel I del CFU U14 Challenge Series 2022 que se disputa en el país, al derrotar ayer 2-0 a l conjunto de Curazao en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.



Tras la victoria, la República Dominicana va hoy frente a Puerto Rico por el pase a la final del campeonato.

La selección comenzó a marcar la senda victoriosa por intermedio de Gabriel Gómez, quien de tiro libre abrió la pizarra tras una ejecución que no pudo sostener el portero curazoleño sobre el minuto 10 del partido.



Al minuto 24, Luis Pereyra sacó un bombazo desde fuera del área para ampliar la diferencia, que a la postre sería la definitiva. Este fue su sexto gol en el torneo para mantenerse entre los líderes de ese departamento.



República Dominicana no tuvo mayores problemas en el resto del partido, salvo un disparo potente y bien ubicado sobre el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Elián Beras, que el quisqueyano supo repeler al tiro de esquina.



De esta manera el conjunto dominicano avanza a la semifinal que se disputará hoy ante Puerto Rico, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a partir de la 1:00 de la tarde. El onceno tricolor buscará desquitarse de los boricuas, luego de caer ante ellos en la tercera fecha de la fase de grupos, en lo que ha sido hasta ahora el único partido que no ha podido ganar el conjunto patrio.