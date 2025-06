El partido se desarrollará a las siete de la noche (hora de RD) en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas

El elenco dominicano enfrentará su segundo reto en la Copa Oro de Concacaf 2025 este miércoles cuando choque ante Costa Rica en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a partir de las 7:00 PM (hora de RD). El encuentro pertenece a la segunda jornada del Grupo A.



La escuadra quisqueyana cayó en su debut 3-2 ante México, aunque dejó muy buenas sensaciones, mientras que los ticos vienen de superar 4-3 a Surinam.



República Dominicana se instaló en Dallas, Texas, desde el pasado domingo para preparar este duelo que es vital en las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de este prestigioso torneo continental. Antes del desafío la selección dominicana tuvo dos sesiones de entrenamiento para afinar los detalles.



El capitán Jean Carlos López, el mediocampista Heinz Mörschel y el atacante Erick Japa recibieron tarjeta amarilla en la batalla anterior ante México, por lo que si recibieran otra amonestación se perderían el siguiente compromiso.



“Los jugadores van a tener que estar muy concentrados en la tarea que van a tener que hacer porque Costa Rica también es un rival muy fuerte y como venimos diciendo nos queremos medir con estos rivales que nos dan la medida de dónde estamos parados”, expresó el seleccionador nacional Marcelo Neveleff.



“Los chicos están muy compenetrados en lo que tienen que hacer y muy comprometidos con la selección, quieren hacer quedar bien al país, a sus familias y a sus amigos. Toca apelar al juego, a la estrategia y al corazón que fue lo que nos llevó a hacer ese partido con México y que lamentablemente no pudimos empatar al final”, agregó.



República Dominicana buscará una victoria histórica que le permita llegar al último partido de la fase de grupos -vs Surinam el domingo 22 de junio- con opciones de clasificar a los cuartos de final y continuar alcanzando metas inéditas para la selección y para el fútbol nacional.



“Nosotros necesitamos ganar el primer partido en un evento internacional y creo que este es un buen momento, sin faltar el respeto a nadie, ni a Costa Rica ni a Surinam, que son los rivales que vienen, pero es el desafío que tenemos”, afirmó el técnico argentino, satisfecho con el desempeño de sus jugadores frente a México, pero con el deseo de lograr victorias.



El partido será transmitido en vivo a través de ESPN 2 y la plataforma Disney Plus para el territorio dominicano.



Lo que sí ha conseguido ya República Dominicana es marcar en una Copa Oro, primero lo hizo Peter González y luego Edison Azcona. Ahora las miradas se centran en ellos y en un equipo, en su mayoría joven y fuerte físicamente, que supo penetrar en la defensa de México y cuyo arquero Xavier Valdez protagonizó paradas importantes. De cara a la segunda fecha, el grupo A lo encabeza Costa Rica con 3 puntos, seguido con la misma nota por México, mientras que en tercera posición se encuentra Surinam y cierra la tabla República Dominicana, ambos con 0 puntos.