La selección femenina de fútbol de mayores ya se encuentra en Panamá realizando la preparación de cara a sus últimos dos partidos del clasificatorio para el repechaje de la Copa Oro Femenina 2024, la cual será la primera versión del evento para damas.



La selección entrena en Panamá previo a su partido ante Barbados como visitante, a jugarse este viernes 01 de diciembre. Luego cerrarán recibiendo a Bermudas en el estadio Félix Sánchez el martes 05.



Las selección dominicana llega a esta recta final sin margen de error ya que compilan nueve puntos, para ocupar el segundo lugar, un punto detrás de Bermudas. Barbados tiene cuatro puntos y San Vicente y Granadina no ha sumado en el proceso. El onceno femenino dominicano juega en el grupo C de la Liga B y solo hay un cupo para la siguiente fase.



La selección dominicana ya logró dominar al conjunto de Barbados en la primera ventana de estos clasificatorios en septiembre pasado con marcador de 3-0. Las barbadenses llegan sin opción de clasificación a esta ventana pero manteniendo su núcleo que ha disputado las jornadas anteriores.



Bermudas propinó al equipo dominicano la única derrota del proceso y se amparan en su ventaja mínima, pero su visita del próximo martes al país está servida para el partido más importante de la ventana.



Para esta ocasión República Dominicana cuenta con la integración de varias jugadoras que no pudieron participar en los primeros juegos por compromisos en la NCAA. La goleadora del equipo hasta el momento es Jazmin Jackson, quien lleva cuatro goles, incluido un “Hat-Trick” contra San Vicente y Granadinas.



El fútbol femenino dominicano busca hacer historia con una clasificación a la Copa Oro, logro que no ha conseguido la selección masculina.