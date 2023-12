La selección nacional de fútbol femenina de la República Dominicana dio un paso gigantesco al vencer 2-0 a su similar de Bermudas, en un partido celebrado anoche en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, con gran afluencia de público.



Con esa victoria, las criollas son primeras del grupo C de la Liga B, lo que le permitirá ascender a Liga A y además clasificar al repechaje de la I edición de Copa Oro Femenina de Concacaf que se jugará en febrero del 2024.



Dominicana ganó su grupo con 15 puntos, mientras que Bermudas se quedó con el segundo peldaño, con 13. El repechaje se jugará el 17 de febrero y la Copa Oro iniciará el 20 de febrero en Estados Unidos. El primer gol llegó al minuto 16, luego de varios intentos por el equipo dominicano.



Con una recepción y definición de Alyssa Oviedo, tras un pase de Mía Asenjo en una jugada colectiva. La definición se produjo luego de un centro de Asenjo que pudo rematar Oviedo tras un movimiento a su derecha que se zafó de la defensa y luego tiró al primer palo para dejar atónita a la portera Zakhari Turner de Bermudas.



Las dominicanas dominaron la primera mitad con mayor posesión del balón, llegadas a puertas y tiros, a una selección de Bermudas que fue limitada a la férrea defensa del onceno dominicano. La primera mitad terminó 1-0. Asenjo, aunque no marcó en la primera mitad, tuvo un espectáculo ofensivo, con grandes tiros a puerta y penetración en todo el césped.



Zakhari Turner, portera de Bermudas pudo atajar varios tiros peligrosos de las futbolistas dominicanas. Mía Asenjo demostró su nivel en dos partidos, tras marcar dos goles el viernes. Este martes no pudo la defensa de Bermudas sobre Mía, que intentó en varias ocasiones marcar, pero cuyo momento llegó al minuto 87.



Luego de un gran pase de la capitana Lucía Marte al centro, que Mía recibió y caminó a su derecha para burlar la defensa y marcar el segundo para Dominicana. Fue el tercer gol de Mía en dos partidos.