Gimnasta realiza el pitcheo más espectacular en la MLB

La gimnasta Suni Lee es conocida por tener una de las rutinas de barras asimétricas más duras del mundo. Por eso, cuando la tres veces medallista olímpica y nativa de Saint Paul, Minnesota, subió al montículo para hacer el primer lanzamiento antes del juego de los Mellizos de Minnesota contra los Azulejos de Toronto, no fue una sorpresa que intentara aumentar el grado de dificultad del lanzamiento inaugural de un juego de béisbol en la MLB.

Olympic gold medalist @sunisalee_ has us FLIPPING out over her first pitch for the @Twins last night 😮



🎥: @MLB pic.twitter.com/A4Z7w0rK5F