Guerrero Jr. sobre el Escogido: "Me faltaron el respeto"

Vladimir Guerrero Jr. no está feliz actualmente con los Leones del Escogido, organizacion a la que pertenece en la LIDOM.

Todo se originó cuando el oriundo de Bani intento jugar con el Escogido a finales de la temporada pasada cuando ya el equipo no tenia oportunidad de pelear por un puesto en los playoffs. Sin embargo, si Guerrero Jr. jugaba tenia la oportunidad de ser elegido en el draft de nativos por un equipo que si estuviera clasificado.

Se rumora que los Leones asumieron que las intenciones verdaderas de Guerrero Jr eran ser drafteado por los Tigres del Licey una vez que terminara la serie regular, ante ese pensamiento, el equipo decidió no aceptar al inicialista en su roster y nunca lo inscribieron.

Según las reglas de la LIDOM un jugador debe jugar por lo menos un juego de la temporada regular para poder ser elegible para el draft, por ende, el nombre de Guerrero Jr. fue inválido en dicha lista.

Luego de mucho tiempo el dominicano tocó el tema una vez más en declaraciones a NYCSportsnews.net. Allí, sentenció de que no tiene ningún interés de jugar en el beisbol invernal durante todo este tiempo. Admitió que sintió que fue una falta de respeto hacia su persona.

“Se me faltó al respeto. Ahora mismo no tengo interés de jugar allá. Nunca me llamó (Luis Rojas). Yo estaba manejando para San Francisco cuando me dijeron que no estaba en el roster” agregó el dos veces All-Star de los Blue Jays de Toronto.

Guerrero Jr. jugó en tres ediciones diferentes de la LIDOM con los Leones del Escogido, pese a que en ocasiones debe pelear el permiso con su organizacion de Grandes Ligas. No obstante, ahora la relación entre ambas partes parece estar rota.