Jasson Domínguez por fin es operado y Yankees revelan detalles

Este miércoles 20 de septiembre, el jardinero y prospecto dominicano de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, se sometió a una cirugía de reconstrucción Tommy John, que incluyó la adición de un aparato ortopédico interno.

La operación de Jasson Domínguez estuvo a cargo del doctor Keith Meister en Arlington, Texas; confirmó la cuenta oficial de los Yankees en Twitter.

A través de esa vía, los bombarderos del Bronx precisaron que la recuperación de Jasson Domínguez requiere de 9 a 10 meses. De esta forma, el dominicano se perdería los Spring Training y como seguro tendría un regreso a mediados de la próxima temporada si no sufre ningún revés que atrase su proceso de recuperación.

Today OF Jasson Domínguez underwent “Tommy John” reconstruction surgery, which included the addition of internal bracing. The surgery was performed by Dr. Keith Meister in Arlington, Texas. The anticipated recovery process is expected to take 9-10 months.