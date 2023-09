El joven fenómeno dominicano de los Yankees fuera al menos seis meses

Malas noticias para los fanáticos de los Yankees de Nueva York: el manager Aaron Boone reveló recientemente que Jasson Domínguez sufrió un desgarro del ligamento colateral cubital derecho (UCL). Situación que podría requerir una cirugía Tommy John para su recuperación.

El joven fenómeno dominicano de 20 años inició su camino en la MLB con un impresionante e histórico debut en el equipo grande de los New York Yankees con un total de cinco jonrones en un lapso de ocho juegos. Por ello, una lesión sería de mal gusto en estos momentos para Domínguez, quien busca consolidar su puesto con los Yankees.

Jasson Domínguez tuvo un debut histórico con los Yankees

Este domingo, previo al último juego de la serie entre los New York Yankees Vs. los Cerveceros de Milwaukee, los anfitriones informaron que Domínguez no estaría en la alineación por una inflamación en el codo derecho.

Es la primera vez desde que fue llamado a las Grandes Ligas que no es titular en un partido. Cabe destacar que no está aún en la lista de lesionados, al menos por ahora. Tampoco el dirigente Aaron Boone dijo si hay posibilidades de que quizá tome turnos como bateador emergente.

El posible tránsito para Jasson Domínguez y los Yankees

Si bien esta noticia puede ser decepcionante para los fanáticos ansiosos por ver al joven fenómeno en acción, hay un lado positivo en esta nube de incertidumbre.

En primer lugar, es esencial comprender la gravedad de un desgarro de la UCL y las implicaciones que puede tener en la carrera de un jugador. El UCL es un ligamento crítico en el brazo de un lanzador y, cuando se rompe, a menudo requiere un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía Tommy John.

El proceso de recuperación de Domínguez puede ser más corto

Esta operación implica reparar o reemplazar el ligamento dañado del codo, seguida de un extenso proceso de rehabilitación.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para Jasson Domínguez y la organización de los Yankees. A diferencia de los lanzadores, los jugadores de posición como Domínguez a veces pueden recuperarse más rápidamente de una rotura de la UCL.