Juan Soto rompe récord de Ohtani con histórico contrato de arbitraje

Star outfielder Juan Soto and the New York Yankees are in agreement on a one-year, $31M contract, sources tell ESPN. Soto sets a new record for an arbitration-eligible player, beating Shohei Ohtani's $30M last year. Soto will be a free agent after '24. @Joelsherman1 was on it.