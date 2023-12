Las grandes proyecciones para Juan Soto y su temporada con Yankees

Los Yankees de Nueva York consiguieron dar una alegría a sus fanáticos al conseguir el cambio por Juan Soto con los Padres de San Diego. Ahora los aficionados de los Bombarderos se emocionarán aún más, ya que el dominicano tiene proyecciones monstruosas para la temporada 2024 con los del Bronx.

De acuerdo al sitio especializado en estadísticas, FanGraphs, Juan Soto apunta a quedar dentro del top ten de varias estadísticas importantes. Incluso, afirman que en algunas sería líder o estaría entre los tres mejores.

Según FanGraphs, el dominicano apunta a conectar 38 jonrones en toda la campaña que lo dejaría en el séptimo lugar de todas las Grandes Ligas, mientras que impulsaría un total de 107 carreras, que lo posicionaría en el sexto lugar.

.@JuanSoto25_ is primed for a massive first season in the Bronx. 💣 pic.twitter.com/ND2nByGWW7