La advertencia de los Warriors de Curry a los Lakers para los playoffs

La mayor rivalidad en la era moderna de la NBA tiene un capítulo nunca antes visto en la historia. Las semifinales de los Playoffs 2023 en la Conferencia Oeste será entre Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. Y para empezar a calentar el duelo Stephen Curry contra LeBron James, los Dubs le hicieron una advertencia al equipo purpura y dorado.

Esto va a estar de película. Los Lakers fueron espectadores de lujo de la definición de la serie Warriors vs. Sacramento Kings en un Juego 7, ya que desde el viernes 28 de abril aseguraron su clasificación a las semifinales tras vencer a Memphis Grizzlies en seis partidos. La hora del show fue para Curry.

Cuando empezaban a dudar de otra victoria de Golden State Warriors como visitante, tan solo ganaron en once ocasiones durante la temporada regular, Stephen Curry apareció con 50 puntos para ser la gran figura del triunfo de los Dubs contra Kings por 120 a 100 unidades en el Juego 7 de primera ronda. Ahora sigue Los Angeles Lakers.

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k