La profecía argentina con Messi y Maradona que auguraba el Mundial

El planeta fue testigo de uno de los momentos más grandes en la historia del deporte con el campeonato de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, muchos aseguran que existe una profecía del número 18 con la que Diego Armando Maradona auguraba el título y aquí te contamos todos los detalles.

De entrada, tenemos que mencionar que Maradona le había dado a Argentina su última Copa del Mundo en México 1986. Fue ahí en donde se encontró la primera coincidencia, pues el 10 de aquella selección aparece en una foto con el trofeo en la mano derecha, mientras la izquierda apuntaba a la bandera de Qatar.

Esto publicaba Maradona un 18 de diciembre., hace 5 años

Desafortunadamente Maradona no pudo presenciar una de las finales más épicas en la historia de este certamen, aunque muy probablemente celebró en donde quiera que haya estado y ahora los fanáticos de la Albiceleste están vueltos locos con una supuesta predicción…

¿Qué tiene que ver el número 18 con el campeonato de Argentina?

Resulta que los internautas hicieron de las suyas al buscar coincidencias que daban al número 18 como el de la suerte para Argentina. Ese era el número de la camiseta que estaba colgada durante el discurso de Messi previo a la final de la Copa América 2022 y ese fue el día de la final del Mundial Qatar 2022 (18 de diciembre).

Asimismo, en 2004 Maradona fue al programa Mar de Fondo y justo detrás de él había un letrero que decía 18 de diciembre. Debajo de la imagen del Diego se podía leer la frase ‘Nuestro regalo de fin de año’.

Llama poderosamente la atención que la Albiceleste se convirtió en tricampeona y se unió a un selecto grupo en el que solamente están Brasil (cinco copas), Italia (cuatro títulos) y Alemania (cuatro campeonatos).

Finalmente, debemos recordar que Lionel Messi se consagró en el noveno futbolista que gana el Mundial, la Champions League y el Balón de Oro. Antes lo hicieron Zinedine Zidane, Ronaldinho, Paolo Rossi, Gerd Muller, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Rivaldo y Kaká.

«Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Demostramos una vez más que cuando luchmos juntos y unidos, los argentinos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño”, escribió Leo en Instagram.