No es Photoshop ni IA: León XIV es fan de los Medias Blancas

En un curioso gesto que ha resonado en redes y medios, los Medias Blancas de Chicago compartieron este miércoles una imagen del recientemente electo Papa Leon XIV luciendo una gorra oficial del equipo.

La fotografía, publicada en la cuenta oficial en X e Instagram, muestra al Pontífice con la indumentaria habitual de color blanco, rematada por la gorra negra con el logo blanco de los White Sox.

El papa, nacido en Illinois hace 69 años, se hizo presente en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal. Allí, en un momento particularmente simbólico, combinó su atuendo sacramental con el distintivo de su ciudad natal, confirmando así su aliento al equipo patiblanco.

La acción generó inmediata repercusión. Algunos medios señalaron que se confirmó la devoción del papa por los Medias Blancas, tras una polémica inicial entre aficionados de los Cachorros y los Sox. Su hermano, John Prevost, había esclarecido previamente que Leo XIV es fanático de los Medias Blancas “desde siempre”

En respuesta a la fotografía, la organización de Chicago homenajeó su pasión con una instalación gráfica inaugurada hace unas semanas en el Rate Field, señalando la sección 140, fila 19, asiento 2 que ocupó durante el Juego 1 de la Serie Mundial de 2005.

