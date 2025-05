Papa León XIV: un fanático de los Chicago Cubs en el Vaticano

El papa León XIV no solo lidera la Iglesia Católica, sino que también comparte pasiones comunes con millones de personas: el béisbol y el tenis. Su afición por los Chicago Cubs y su entusiasmo por el tenis reflejan una conexión genuina con la cultura popular, acercándolo aún más a los fieles de todo el mundo.

El nuevo papa, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, ha revelado ser un ferviente seguidor de los Chicago Cubs, el emblemático equipo de béisbol de su ciudad natal.

A pesar de haber crecido en el sur de Chicago, territorio tradicionalmente asociado con los White Sox, su lealtad siempre ha estado con los Cubs, ubicados en el norte de la ciudad.

BREAKING: According to reports from @ABC, Chicago native Robert Francis Prevost, just elected Pope Leo XIV, is a Cubs fan. pic.twitter.com/F7qfGVSbjY