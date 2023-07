Lo que dijo Luis Severino tras ser apaleado por los Orioles

Luis Severino ha enfrentado grandes desafíos en sus primeras 12 aperturas de la temporada 2023 de la MLB. Después de otra actuación decepcionante contra los Orioles el domingo, el lanzador abridor de los Yankees fue brutalmente honesto sobre si mismo.

Severino solo lanzó 3 1/3 entradas en el juego de rivalidad de la Liga Este Americana, y hasta los fanáticos se preguntaron por qué el mánager Aaron Boone lo dejó en el montículo durante tanto tiempo.

El lanzador de 29 años permitió 9 carreras limpias en 10 hits, incluyendo seis carreras antes de conseguir un solo out en la primera entrada. Severino ponchó a cinco bateadores, dio dos bases por bolas y permitió un jonrón en el juego. Fue la cuarta vez en esta temporada que Severino cedió siete o más carreras, y no ocultó el hecho de que necesita mejorar en el futuro.

“En este momento, me siento como el peor lanzador de la liga, sin lugar a dudas”, admitió Severino con franqueza, según Erik Boland de Newsday.

Luis Severino was very straightforward after another bad outing pic.twitter.com/AzBpJKDFda