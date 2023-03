Los Marlins de Miami enfrentan la ira de los exiliados cubanos

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Varias organizaciones de exiliados cubanos están indignadas con la postura de la directiva del equipo Marlins de Miami este domingo durante el partido entre Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol.

En redes sociales abundaron las denuncias de que la seguridad del estadio no les permitía ingresar con pancartas o mensajes en la ropa que expresaban denuncias sobre la falta de libertad y democracia en Cuba.

También otros denunciaron enérgicamente que en el interior del estadio se les prohibió mostrar las expresiones de denuncia.

Pero a pesar de las presiones de los elementos de seguridad, no pudieron evitar que los aficionados cubanos arremetieran contra el gobierno cubano con carteles y gritos a viva voz que reclamaban libertad.

La posición de los Marlins

Según Telemundo 51, la directiva de los Marlins reaccionó a lo sucedido con un comunicado en el que expresaron que la “política del Clásico Mundial de Baseball, establecida mucho antes del inicio del torneo. Prohíbe los mensajes políticos en todos los juegos y en todas las instalaciones para centrar la atención en la competencia en el terreno. Por una solicitud de Los Marlins, quedó claro que mensajes de “Patria y Vida” no entraban en la categoría de comentario político y debían ser admitidos, y así fue”.

Los Marlins también expresaron que las pancartas en el estadio debían cumplir ciertos requisitos. Entre ellos no superar los 3×5 pies en tamaño. Asimismo, no interferir en el juego o afectar a los invitados. También no tener publicidad y no tener contenido político o económico, ni lenguaje irrespetuoso.

Muchos consideran que lo sucedido el domingo en el estadio de los Marlins limita la libertad de expresión. Asimismo, que el hecho de que sea una empresa privada que brinda espectáculos públicos masivos, como son los juegos de beisbol, no les da el derecho a reprimir la libre expresión que está protegida por la Constitución de Estados Unidos.

Los Marlins se defendieron de las críticas diciendo que “fueron flexibles y se permitió a los asistentes manifestarse. Sostienen que no se le negó la entrada a ningún asistente”.

Hablan Los Pichy Boys

Por otra parte, el afamado dúo de comediantes Los Pichy Boys expresaron en un comunicado dirigido a los Marlins, que «lo que pasó ayer en el parque de pelota nos llena de profunda tristeza. Todos fuimos testigos de cómo empleados en uniforme con el logotipo del equipo impedían la entrada de cubanos al parque con carteles y camisetas pidiendo Libertad. Y en algunos casos acosaban e intimidaban a otros fans dentro del Parque con removerlos de las instalaciones. Esto, según algunos mensajes que recibimos y videos que se vieron online».

Finalmente, el dúo exigió una explicación sobre el comportamiento de los Marlins contra el exilio cubano. Y aseguraron que “Hasta no recibir una respuesta firme y contundente de su parte, consideren nuestra relación profesional y como fanáticos en pausa”.