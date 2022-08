Email it

En el marco del agasajo a los miembros de la selección nacional de atletismo que cerró su histórica participación en el Campeonato Mundial de Atletismo, Marileidy Paulino tenía cosas que decir y las dijo.

La doble medallista mundial y olímpica se quejó de varias situaciones que a su entender dificultan sus trabajo. Principalmente se enfocó en el estado de la pista de atletismo del estadio Olímpico Félix Sánchez. Asimismo, de su salario en el Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni).

La nativa de Nizao dijo que solo está cobrando 10 mil pesos mensuales en el Parni.

“Siento que hay muchas cosas que no puedo decir, pero iniciando por la parte del Parni que no me lo han aumentado desde los Juegos Olímpicos y más apoyo hacia mi entrenador”, proclamó Marileidy Paulino.

A Marileidy no le cuadra la pista

La falta de una pista adecuada es otro problema. “Día tras día yo me esfuerzo demasiado en la pista, cojo demasiado sol y nadie sabe lo que yo sufro. La pista del estadio Olímpico Féliz Sánchez no está en óptimas condiciones para una atleta como yo. No hay necesidad de estar viajando a Bayaguana”, explicó.

El tema de la pista de atletismo data de casi tres años, cuando fue dañada al ser alquilidada para un evento religioso y el ministerio de Deportes ha señalado que la misma es parte de una litis.

El entrenador de Marileidy Paulino, el cubano Yassen Pérez, ha confrontado inconvenientes migratorios y está en trámite de la ciudadanía dominicana.

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo y el Comité Olímpico Dominicano festejaron este lunes a la delegación que ganó medalla de oro en el relevo mixto 4X400 y una plata en 400 metros planos con Paulino. El acto fue celebrado en el Salón Wichie García Saleta en el COD.

Alexander Ogando, Lidio Feliz y Fiordaliza Cofil, compañeros de Paulino, en la hazaña dorada de la cuarteta, estuvieron presentes