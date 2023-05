Mets de Nueva York sacan al dominicano Gary Sánchez

Los New York Mets no tuvieron la paciencia suficiente con el dominicano Gary Sánchez, por lo que fue designado para asignación y sacado del roster. Su futuro estará en otro equipo que no sea en uno de New York.

El careta dominicano no pudo convencer a los altos mandos que podia rendir en ese corto tiempo, además, los lanzadores no eran los mejores cuando él estaba detrás del plato.

La efectividad de los lanzadores de los Mets cuando él estuvo detrás del plato durante 3 juegos y 18 entradas fue de 4.50. Mientras que en cuanto a su ofensiva solo pegó 1 sencillo en 6 turnos.

Los Mets ahora tendrán una semana para canjear a Sánchez o pasarlo a través de waivers. El contrato que firmaron con él incluía un salario prorrateado de $1,5 millones para el año, lo que equivale a alrededor de $1,1 millones desde su selección hasta el final de la temporada.

El oriundo de Santo Domingo bateó de 6-1 con 1 sencillo mas 1 remolcada en su corto tiempo con el equipo Newyorkino, trabajó 18 entradas detrás del plato. Una muestra muy corta para juzgarlo.

La salida de Gary Sánchez de los New York Mets fue mas una decisión de negocios que por rendimiento, justo en su llegada el prospecto venezolano Francisco Álvarez explotó ofensivamente registrando una linea de .391/481/801 mas 5 anotadas, 9 imparables, 7 remolcadas y 3 boletos en los últimos 7 juegos.

Apenas se conoció lo de Gary Sánchez, el periodista Jon Heyman coqueteó con la idea de que los San Diego Padres podrían ser el próximo equipo del careta dominicano, ya que necesitan la ayuda de un receptor veterano ante la baja por lesión del boricua Luis Campusano.

Padres make sense for Gary Sanchez, who was designated for assignment by the Mets with rookie Francisco Álvarez making it obvious he needs to stay up and keep playing. San Diego could use catching help,