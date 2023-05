Miami Heat compra boletos a la gran final de la NBA antes del juego 7

Una filtración asegura que los Miami Heat ya reservaron boletos aéreos a Denver, lugar donde se jugará las Gran Final de la NBA, incluso antes del resultado del juego 7.

Miami Heat, inmersos en unas emocionantes Finales de Conferencia Este contra los Boston Celtics, sorprendieron a la fanaticada con la reciente acción que realizaron de cara al séptimo y decisivo juego que los llevará a Las Finales o terminará en seco su temporada NBA.

De acuerdo con información revelada por Andy Slater, de FoxSports, FAA records asegura que la organización de la Florida reservó un vuelo a Denver, ciudad que albergará las Finales de la NBA. Esto, antes incluso de saber el resultado final de la serie.

La filtración genera un debate sobre si se trata de una muestra de excesiva confianza o de una estrategia de aliento y motivación para la tropa de Jimmy Butler y compañía.

The Heat have a flight scheduled to Denver, not Miami, after the game tonight, per FAA records.