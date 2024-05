Miguel Sanó sufre quemadura en su rodilla tras un descuido

Los Angelinos de Los Ángeles sacaron al jugador de cuadro Miguel Sanó de su asignación de rehabilitación para darle más tiempo a que sane una quemadura en su pierna, según Jeff Fletcher de The Orange County Register.

A new one: Miguel Sano had a small setback in his rehab in his recovery, that’ll delay him a couple days.



He left a heat pack on his knee too long without padding and burned himself.