MLB Hoy: Devers aviva la polémica de la tercera base en Boston

Rafael Devers es la estrella absoluta de Medias Rojas de Boston en los últimos años de Grandes Ligas. En esa línea, el pelotero dominicano sigue aumentando la polémica por la tercera base con Alex Bregman; ya que se le vio en una situación donde deja muy claro que no piensa moverse de posición.

A Devers se le vio en el Spring Training 2025 de Grandes Ligas entrenando en la tercera base; algo que aviva la polémica con Alex Cora y el equipo que prefiere tener a Bregman como su defensor de la tercera. A pesar de eso, parece que el Manager aún no ha tomado una decisión y todo se decidirá antes del Play Ball del Opening Day 2025.

La idea de la gerencia de Red Sox es que Rafael sea bateador designado a tiempo completo; una idea que podía ayudarlo a explotar totalmente su desempeño, al estar en una situación donde pensaría únicamente en su ofensiva. Bregman no solo es mejor defensor, sino además, es un pelotero más seguro que Raffy en la tercera.

Rafael Devers is back in action at 3B

pic.twitter.com/n21XLlsdZv