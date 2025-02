MLB Hoy: los jugadores dominicanos en el top 100 de 2025

La fanáticada de la MLB hoy discute la lista producida por el equipo de producción e investigación de MLB Network, que desglosó los que, consideran, los mejores 100 talentos para la campaña 2025 de Grandes Ligas, conocida como Top100RightNow; lista en la que aparecen varios jugadores dominicanos.

Shohei Ohtani lidera este selecto grupo cómodamente. Precisamente en este 2025, año en el que volverá a ver acción en el montículo, tras recuperarse el pasado año de su cirugía de Tommy John y solo ocuparse de su labor ofensiva como bateador designado de Dodgers de Los Ángeles.

For the third time in his astonishing career, @Dodgers two-way marvel Shohei Ohtani is the top ranked player on this year's #Top100RightNow! 👑 pic.twitter.com/LKsgoNzQ8b