La salida de Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto ha sido uno de los temas más comentados en la MLB. Tras no llegar a un acuerdo para una extensión de contrato con los canadienses, se especula que el talentoso primera base podría estar en el radar de los Yankees para la temporada 2026.

Con su impresionante historial ofensivo y su capacidad de batear para poder, Guerrero Jr. se perfila como una de las piezas más codiciadas en el mercado de agentes libres de los próximos años. Su adición a la alineación de los Yankees junto a Aaron Judge podría transformar por completo su lineup, dándole una poderosa combinación de bateadores de élite en el corazón de su orden ofensivo.

"In the end, they'll have Vladdy and Judge in the middle of the lineup."@StevePhillipsGM looks into his crystal ball to predict Vladimir Guerrero's future. @Yankees | #RepBX

