MLB Hoy: Yankees permitirá las barbas: ¿por qué las prohibió?

La noticia que “rompió el celofán” en la MLB Hoy es el retorno de las barbas a los Yankees de Nueva York. Para esta temporada 2025, los “bombarderos del Bronx” eliminaron su política de prohibir las barbas a peloteros y empleados. Una práctica que duró casi 50 años en la organización.

Desde 1976, los Yankees de Nueva York mantuvieron una estricta política de apariencia que prohíbe las barbas y cualquier otro vello facial, excepto los bigotes. La norma exige también que el cabello de los jugadores no toque el cuello del uniforme.

Esta regla fue instaurada por el entonces propietario del equipo, George Steinbrenner, quien creía que establecer un estándar de apariencia fomentaría la disciplina dentro de la organización.

Cuando Steinbrenner adquirió la franquicia en 1973, comenzó a notar y registrar qué jugadores, a su juicio, necesitaban cortes de cabello. No fue sino hasta tres años después que la política fue oficialmente codificada.

Statement from Yankees Managing General Partner Hal Steinbrenner on the alteration of Yankees facial hair policy: pic.twitter.com/UdEuAg3gZy