El lanzador dominicano de los Piratas de Pittsburgh, Ángel Perdomo, fue suspendido por golpear intencionalmente al antesalista de los Padres de San Diego, Manny Machado, según informa la oficina principal de la Major League Baseball (MLB).

La MLB emitió suspensiones y multas para el lanzador Ángel Perdomo, como también para el dirigente de los Piratas, Derek Shelton.

Perdomo quedó suspendido por tres juegos y se le impone una multa económica. Entretanto, el veterano Derek Shelson quedó suspendido por un partido y también se le impuso una multa económica.

Perdomo permitió un jonrón solitario al jardinero de San Diego Juan Soto en la séptima entrada de su enfrentamiento el martes por la noche. Luego golpeó a Machado en la espalda con una bola rápida de 98 mph antes de que los árbitros lo expulsaran.

El lanzador de 29 años tiene una efectividad de 3.92 en 21 apariciones como relevista esta temporada para Pittsburgh. Los Piratas tienen marca de 44-27, ocupando el último lugar en la División Central de la Liga Nacional.

Perdomo Vs Machado

Consultado después del partido, Perdomo afirmó. «Le di todo lo mejor a Soto, todos mis lanzamientos. Consiguió el jonrón contra mí. Y luego contra Machado, intenté entrar y me adentré demasiado y lo golpeé por error».

Frente a ello, Machado afirmó. “Supongo que la gente ya no respeta a la gente. Ya sabes, 300 (cuadrangulares) en el programa y más de 10 años (de tiempo de servicio), pero es lo que es. Quiero decir, no es ninguna preocupación. Obtuvimos la victoria, que es la parte más importante, y no se rompió nada, así que estamos bien”.