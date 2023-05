Nadal deja el tenis hasta final de año y confirma que se retirará en 2024

Email it

Rafael Nadal ha confirmado este jueves que no jugará la próxima edición de Roland Garros. Pero además el campeón de 22 Grand Slam y 14 Roland Garros dejará el tenis por un periodo indefinido y como pronto reaparecerá a finales de 2023. Un golpe durísimo para el español, que se enfrenta a la baja más larga de su carrera cuando está a punto de cumplir 37 años.

«Necesito poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo y no voy a poner una fecha de regreso. Mi intención es volver a empezar cuando me sienta preparado físicamente» anunció Nadal desde su academia en Islas Baleares.

«Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis. E intentar encarar el año que viene con garantías de jugar lo que será mi último año. Ése será mi objetivo: parar para intentar encarar el último año de mi carrera deportiva con las garantías de disfrutarlo», agregó.

Nadal: no merezco terminar así

Nadal aparcará la raqueta los próximos meses y su cuerpo marcará los tiempos para su regreso. «No voy a entrenar, no voy a seguir entrenando. Soy bastante tolerante a la frustración y bastante positivo, pero hay un momento en el que hay que poner freno. Han sido muchos meses complicados, necesito un descanso yo y lo que están a mi lado».

«Tengo que parar, que el cuerpo se vaya regenerando quitando la carga y cuando me sienta preparado vamos a volver. Me voy a esforzar para que el final de mi carrera no sea aquí, en una rueda de prensa», agregó visiblemente afectado.

Nadal lleva prácticamente un año sin poder competir por diversos problemas físicos y este nuevo contratiempo añade muchísimos interrogantes sobre su futuro. Aunque se ha enfrentado a incontables lesiones y siempre se las ha arreglado para volver y ganar, ahora tiene ante sí el reto más grande de su carrera: reaparecer en el circuito con 37 años y medio y después de una temporada y media en blanco.

La última vez que Nadal disputó un torneo en condiciones fue Wimbledon 2022 y se tuvo que retirar antes de su partido de semifinales por una rotura abdominal. Desde entonces, ha jugado cinco torneos, casi todos con molestias, y el balance es de cinco victorias y ocho derrotas. Su último encuentro lo disputó en Australia el 18 de enero, cuando se lesionó la pierna derecha.