Nelson Cruz seguirá como gerente de Dominicana para el Clásico 2026

En abril de este año, luego del estrepitoso resultado de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y consultado sobre si se mantendría como gerente del equipo, Nelson Cruz solo se limitó a decir que «esa no era su decisión». Pues, quienes se encargan de decidir confirmaron que el veterano pelotero seguirá al frente de la selección dominicana para el Clásico Mundial 2026.

La información la difundió este viernes el periodista Satosky Terrero en el programa Mañana Deportiva» de CDN Radio.

Nelson Cruz fue confirmado como el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial del 2026.



¿Esperabas que Cruz volviera a ser el gerente del conjunto quisqueyano?#MañanaDeportiva con @maximitodiaz,@Satosky24, @YancenPujols, @David_Terrero_ y @ElieGonzalezC pic.twitter.com/3ZUkT3ZDce October 6, 2023

Nelson Cruz recibió la designación de gerente general del equipo dominicano en julio de 2022 y tuvo la ardua tarea de conformar el equipo que representó al país en la cita en Venezuela. Durante el camino, le tocó sortear varios desafíos, entre ellos los peloteros objetados y las polémicas en torno a Rodney Linares como mánager del conjunto.

Además de las labores de gerente, Nelson Cruz también formó parte del roster del equipo.

Cabe destacar que el veterano pelotero, a quien los Padres de San Diego enviaron a asignación en julio de este año, planea su última participación como jugador activo en la pelota dominicana en esta temporada 2024-24.

«Pienso jugar en cada estadio un partido. Todavía no tenemos una fecha definida. Pero sí tenemos una fecha tentativa. Esa es la meta, darle la oportunidad a la fanaticada dominicana de que me pueda ver por última vez. Y agradecerle a todos los fanáticos que me apoyaron durante el tiempo que jugué aquí en LIDOM», dijo Nelson Cruz al periodista Martín Rodriguez.