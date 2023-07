Padres sacan a Nelson Cruz de su roster y lo envían a asignación

Los Padres de San Diego sacaron de su roster a Nelson Cruz y lo envían a asignación. El movimiento que deja al veterano dominicano fuera de la alineación titular de los Padres forma parte de varios cambios realizados en su roster previo al segundo juego de la serie ante Los Ángeles de Anaheim.

El equipo también anunció que han subido desde Triple-A a los jugadores LHP José Castillo, RHP Matt Waldron y Matthew Batten. De igual manera bajaron al dominicano Domingo Tapia y enviaron a la lista de lesionados al derecho Michael Wacha.

