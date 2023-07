Ohtani reveló su jugador favorito de la Liga Americana y es dominicano

La participación de Shohei Ohtani en el Juego de Estrellas 2023 de la MLB fue una de las más esperadas y celebradas por los fanáticos de ambos circuitos. Y, a pesar que no logró ganarle el duelo al serpentinero de la Liga Nacional Zac Gallen, el japonés acaparó toda la atención del público y de la prensa, que no dudó en preguntarle quién era su jugador favorito en el All Star Game.

Consultado sobre cuál de sus compañeros en el róster del Joven Circuito era su favorito, «Sho-Time» no dudó en dar su respuesta con ayuda de su intérprete. Y, para sorpresa, es dominicano. Se trata del antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez.

«José Ramírez. Es su favorito. Obviamente están en equipos diferentes. Pero cuando se enfrentan se comunican y tienen una buena conversación. Es un chico muy divertido» dijo el traductor de Ohtani citando las declaraciones del japonés.

El dominicano José Ramírez viene teniendo una temporada muy productiva con Cleveland. Recientemente hizo historia en las Grandes Liga al conectar tres jonrones en un mismo partido ante los Boston Red Sox.

El efecto Ohtani

Además de la prensa, los ojos de los fanáticos estuvieron puestos en Ohtani, protagonizando uno de los momentos memorables del encuentro. Los cantos de «ven a Seattle» del público dedicados al japonés estremecieron el T-Mobile Park.

Ohtani se convertirá en agente libre para la próxima temporada de la Major League Baseball (MLB) y se encamina a convertirse en el jugador mejor pagado de todos los tiempos, ya que los contratos que le presentarán en la agencia libre no apuntan a bajarse menos de los 500 millones de dólares.