Padres podría no garantizarle a Tatis Jr. su contrato millonario

Aquel jugador que puso a vibrar a todo el mundo de la MLB volvió al dugout de San Diego Padres y con notables muestras de arrepentimiento y tristeza dio la cara. Fernando Tatis Jr. admitió su error y, aunque su equipo lo respaldó, se podría tomar la decisión de no garantizarle su contrato millonario.

Tatis Jr. se estableció como una súper estrella en tan solo tres temporadas en las Grandes Ligas y en 2021 firmó una extensión de contrato por 14 años y $340 millones de dólares. El vínculo de Fernando, que va hasta 2034, correría peligro si los Padres toman una decisión.

¿Es por la sanción de la MLB? Fernando Tatis Jr. dio positivo a la sustancia clostebol, violó la política de sustancias de Las Mayores y recibió 80 juegos de sanción. Los equipos de las Grandes Ligas no pueden invalidar contratos por este tipo de suspensiones, pero San Diego Padres sí lo podría hacer bajo otros argumentos.

Padres puede no garantizarle a Fernando Tatis Jr. su contrato millonario en la MLB

El de San Pedro de Macorís llegó a la pretemporada MLB 2022 con la muñeca izquierda fracturada por un accidente que habría sido en una motocicleta. Aunque esta versión no fue confirmada de manera oficial, los Padres tuvieron el primer precedente que los llevaría a cambiar la totalidad o cierta parte del millonario contrato de Tatis Jr.

Según informó Jon Heyman, del portal The New York Post, luego del accidente que llevó a la fractura de la muñeca izquierda de Fernando Tatis Jr., San Diego Padres tiene el antecedente para que si se llegan a presentar futuras transgresiones o malos compartimientos del campocorto decidan no garantizarle su millonario contrato.

Sin embargo, el mismo reportero publicó que es “muy poco probable» que la franquicia tome esta decisión con el pelotero dominicano. ¿Amanecerá y veremos?