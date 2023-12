Parece que Juan Soto se convertirá en Yankee y está sonando muy fuerte

Las negociaciones tienen etapas y al parecer la de los New York Yankees y los Padres de San Diego por los servicios de Juan Soto cruza una línea muy interesante. Se cree que ahora mismo las conversaciones se retomaron y están «muy calientes», con altas posibilidades que el dominicano termine con los Mulos.

Según Jack Curry, quien usualmente revela los movimientos y cambios interesantes de la organización de los Yankees, los Yankees intensificaron sus esfuerzos para adquirir a Juan Soto, las conversaciones continúan y es probable muy probable que se produzca un intercambio.

Poco después, cronistas e MLB como Andy Martino, Jon Heyman y Jon Morosi confirmaron el reporte de Jack Curry.

Cabe destacar que los Padres están muy interesados en Michael King y Drew Thorpe, ya que necesitan lanzadores. Es de esperar que los Yankees se desprendan de 4 o 5 jugadores.

Hace unos días se reportó que las conversaciones entre Yankees y Padres estaban estancadas, lo cual no es el caso en estos momentos, ambas partes parecen estar positivas.

No podemos decir que ya hay un cambio, debido a que a los dueños de los Yankees aún no se les ha pedido que aprueben el cambio de dinero en manos de un posible acuerdo, y a los jugadores/agentes no se les ha informado sobre un acuerdo. No hay trato aún, pese a que ambas partes volvieron a hablar y al parecer están encaminados hacia eso.