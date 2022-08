¿Peligra el contrato de Tatis Jr con Padres? Esto dijo el dueño del equipo

El destino del contrato de Tatis Jr con los Padres de San Diego pasa por una voz y es la de Pete Seidler, dueño del equipo. Luego de que el New York Post asegurara que dentro de la franquicia de California podrían no garantizarle su millonario contrato por 14 temporadas y $340 millones de dólares a raíz de sus incidentes extradeportivos, la máxima autoridad de los Padres decidió hablar.

Pete Seidler conversó con el insider Bob Nightengale, del diario USA Today respecto de la situación de Tatis Jr. Y reveló si dentro del equipo están están arrepentidos como organización de tamaño acuerdo con el dominicano.

«Sin arrepentimientos. No. No. No. Fernando (Tatis Jr.) sabe que lo respaldamos. No hay manera en que puedas tener una relación de 14 años y pensar que todo será fácil y pura alegría. Habrá errores, y eso lo sabía cuando me comprometí», afirmó el empresario, cerrando toda posibilidad de peligro sobre el contrato de Tatis Jr.

La pasada semana, Jon Heyman, de The New York Post, escribió que luego del accidente que llevó a la fractura de la muñeca izquierda de Fernando Tatis Jr., San Diego Padres tiene el antecedente para que si se llegan a presentar futuras transgresiones o malos compartimientos del campocorto decidan no garantizarle su millonario contrato.

Sin embargo, el mismo reportero publicó que es “muy poco probable» que la franquicia tomara una drástica decisión contra el de San Pedro de Macorís.