Lágrimas, recuentos, sangre y sudor derramados en el camino, agradecimientos y momentos muy jocosos. Estos detalles fueron parte esencial del ceremonial número 56 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano celebrado ayer y en el que el templo recibió a 10 nuevos huéspedes.



Desde Katty Acevedo, de karate, la primera en recibir el espaldarazo de la gloria y el laurel de la inmortalidad, hasta Francisco García, el espigado otrora jugador del baloncesto de la NBA y un estelar de la selección nacional que cerró la jornada que duró más de dos horas, las emociones estuvieron a flor de piel.



“¡Mami he aquí a tu hijo!”, exclamó García al mencionar a su progenitora, presente en el Auditorio del Pabellón de la Fama en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que contó con buena asistencia que incluía una cuota de inmortales que fueron a dar la bienvenida a sus nuevos compañeros en la actividad que comenzó pasadas las 11:00.



García agradeció a su edecán, el exjugador Pedro Pablo Pérez, la persona que estando en Nueva York “me dijo a los 15 años que yo iba para la NBA y no se lo creí”. En varias ocasiones, García se vio obligado a parar su discurso porque los sentimientos estaban a flor de piel.



Francisco Cordero, el dominicano con más salvamentos en los registros de las Mayores con 329, recordó cómo en la humilde vivienda en que se crió “llovía más adentro que afuera”, pero eso no fue obstáculo porque siempre creyó en sus sueños. Agradeció a Félix Nivar y a Ramón Peña, los responsables de su firma para Detroit, y a sus padres, Diego Cordero y Martina Montero, ambos fenecidos, por siempre haber estado ahí.



Modesto Castillo, en atletismo; Fernando Teruel y Héctor Jr. Cruz, ambos propulsores; Efraín Valdez, béisbol, representado por su hijo Bradley; Eleucadia Vargas Reyes, en judo; Kelvin de León, balonmano, y Nurys Arias Doñé, en voleibol, completaron la matrícula.



Teruel dio el discurso más extenso mientras que Cruz, el veterano editor deportivo del Listín Diario, con una carrera de más de cinco décadas, fue el más preciso de todos. El toque de humor lo dio Reynaldo Bisonó (Papy), el presidente de honor del ceremonial, cuyo sazón cibaeño hizo el día de muchos , entre ellos 10 nuevos inmortales.