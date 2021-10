A Vicini le preocupa la situación con la WADA

El presidente de CRESO lamenta que se incumpla con la Convención Internacional Contra el Dopaje

El principal motivo de Creando Sueños Olímpicos (CRESO) es el atleta y los temas que tocan a nuestros competidores son observados desde el programa que incluye a 11 empresas que aportan recursos a atletas nacionales con proyección hacia los Juegos Olímpicos.

El tema de los incumplimientos del país con la Convención Internacional Contra el Dopaje es motivo de preocupación. Así lo hizo saber Felipe Vicini, presidente de CRESO.

“Nosotros específicamente no tenemos mandato para invertir en lo que sería una agencia antidopaje. Obviamente nos preocupa por que si caemos en incumplimiento no podríamos ir a ciertas competencias. Uno trata de buscar la solución y trata de ayudar como uno puede para que no sigamos en ese incumplimiento”, expresó Vicini durante su comparecencia a la entrevista semanal de elCaribe y CDN.

A Vicini se le planteó el tema a raíz de las advertencias de María José Pesce, directora para Latinoamérica de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), quien sugirió a las autoridades dominicanas fortalecer la lucha contra el dopaje, ya que de no cumplirlo, las consecuencias serían “dolorosas”. En su alocución durante El Foro Internacional Contra el Dopaje, Pesce citó entre esos puntos, la prohibición para la celebración de certámenes internacionales en el país o que atletas no puedan participar en competencias.

Vicini está al tanto de la situación. “A veces los incumplimientos son porque no hay un aparato que se necesita en el laboratorio o el laboratorio no tiene staff o no tiene presupuesto. Entonces lo que hay es que decirle a los que tienen la posibilidad de resolver el problema ¿qué podemos hacer en conjunto para tratar de resolver el problema?”, dijo.

El Foro Internacional Contra el Dopaje fue una actividad realizada recientemente por CDN, CDN Deportes y la Federación Dominicana de Medicina Deportiva. “Eso yo lo leí a raíz de la conferencia que ustedes tuvieron, que sí la agencia podía caer en incumplimiento. Hay que tratar de solucionar eso de la mejor manera posible”, indicó Vicini.

El país es signatario de la Convención Internacional Contra el Dopaje. “Desafortunadamente nosotros no disponemos de fondos para tratar de solventar el problema. Al final es una agencia semi gubernamental porque es un convenio internacional que el Gobierno firma, entonces el Gobierno asume un compromiso”, aclaró el empresario.

“Nuestro mandato es enfocarnos en los atletas. Es preocupante y hay que ver cómo se resuelve”, enfatizó Vicini. La Agencia Nacional Antidopaje de República Dominicana que comanda Milton Pinedo, es el organismo que trabaja en el tema antidopaje, no solamente en el área de los controles de orina y de sangre en competición y fuera de competición, sino también en las áreas de la prevención y educación.