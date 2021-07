Abinader: “Vayan a competir con orgullo”

El mandatario entregó la bandera a la delegación que estará en los Juegos Olímpicos. Celebrará con ellos las medallas que logren

El presidente Luis Abinader no solo entregó la bandera a la delegación que irá a los Juegos Olímpicos, sino que también instó a los atletas a competir con gallardía y dar al país los resultados que de ellos se esperan en esta importante cita que se iniciará el 23 del presente mes en Tokio.

“Vayan a competir con amor, con orgullo, con esa vocación que tienen ustedes. Piensen en nuestra bandera, piensen en su gente que los estarán viendo por la televisión, que los estarán aplaudiendo, que estarán esperando ese triunfo, que estarán esperando ese desempeño. Vayan con todo ese incentivo, porque un país los quiere, un país los admira y un país los espera”, dijo el mandatario en un acto celebrado ayer en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Abinader señaló que el gobierno que encabeza se siente “muy orgulloso” del plantel que estará en competencia y del que está seguro regresará con “muchas medallas”.

“Estaremos esperándolos en este mismo salón con todas esas medallas, celebrando y diciéndole al mundo que República Dominicana, entre muchas otras cosas, es también líder en el deporte a nivel mundial”, sostuvo el Jefe de Estado.

El acto contó con la presencia de Antonio Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); Francisco Camacho, ministro de Deportes; Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), el doctor José Joaquín Puello, presidente Ad-Vitam del COD, y Felipe Vicini, presidente de Creso. También estuvieron presentes las delegaciones de voleibol femenino, atletismo y levantamiento de pesas, respectivamente.

“Estos atletas son marca país. El deporte es marca país. Esto es muestra de que el deporte está avanzando y se debe a que usted, señor presidente, le ha abierto las puertas del Palacio Nacional al deporte y ha dado un gran apoyo”, sostuvo Acosta.

La delegación criolla está integrada por 66 atletas, incluidos 42 hombres y 24 mujeres, así como por 49 oficiales, para un total de 120 personas. Los deportistas competirán en 10 disciplinas (pesas, voleibol, atletismo, remo, boxeo, taekwondo, béisbol, judo, ecuestre y acuático).

“Nuestra delegación a Tokio será histórica, hemos duplicado la cantidad de atletas con relación a Río de Janeiro 2016 y todo eso se debe al gran apoyo que le viene dando el presidente Abinader al deporte nacional y a la juventud”, afirmó Camacho.

Incentivos por medalla... se conocerán después

Durante el discurso de Francisco Camacho, los atletas esperaban con ansias la “gran noticia”, que se revelaran los montos que el gobierno les entregará como incentivos por las medallas que obtengan en los Juegos Olímpicos. Pero ese elemento estuvo ausente en las palabras de Camacho. “No desesperéis”, señaló el titular de la cartera deportiva.

“Falta mucho tiempo para que los juegos empiecen. Eso ha sido una tradición. Esperen. No se desesperen que ese anuncio vendrá”, agregó.

Había inquietud dentro de los atletas, como por ejemplo los de la selección de pesas, quienes se mantenían atentos al discurso del ministro de Deportes.

“Ese murmullo no ha llegado”, dijo la estelar Crismery Santana. “Que le suban el volumen al murmullo, que está muy bajito. No se escucha nada”, dijo a seguidas Zacarías Bonnat. En tanto, Beatriz Pirón indicó que no tiene conocimiento sobre los montos a entregar por el gobierno. “Aún no he escuchado nada. Todavía no han dicho nada de los incentivos, pero sé que viene algo bueno. Yo sé que sí”, dijo.