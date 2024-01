La extenista española Arantxa Sánchez Vicario fue condenada a una pena de dos años de prisión por fraude, según informó un tribunal de Barcelona.



Sánchez Vicario, de 52 años, su exmarido Josep Santacana y otras tres personas fueron condenados por el tribunal penal por ocultar activos para evitar el pago de una deuda de 7.6 millones de euros (8.27 millones de dólares) a Banque de Luxembourg, incluidos los intereses.



Sánchez Vicario no cumplirá pena de cárcel siempre que no cometa ningún otro delito en el plazo de dos años.



Ambos, que se divorciaron en 2019, habían negado las acusaciones. Santacana fue condenado a tres años y tres meses de cárcel, dijo el tribunal en su comunicado.



Sánchez Vicario había culpado a Santacana, argumentando que él había manejaba su dinero y que ella no estaba al tanto de ninguna manipulación ilegal de sus bienes familiares. Se les condenó a indemnizar con 6.6 millones de euros a Banque de Luxembourg y a pagar multas no especificadas.