Email it

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) presentó al equipo nacional masculino que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023



Durante el acto, Garibaldy Bautista, presidente de Fedosa, le auguró éxitos porque, según él, tiene todo a favor para ganar y ser referente en el área.



No obstante, Bautista se mostró cauto porque “en deporte no siempre gana el mejor, un batazo conectado con contundencia puede ser un out a distancia y una bola mal golpeada se puede convertir en un hit remolcador de una o varias carreras”.



Según informó el gerente de selecciones nacionales, Fabio de León Sánchez, el conjunto dominicano estará integrado por los lanzadores Jeniel Vólquez, Jhonny Suriel, Jean Carlos González y Luiyi Mena, junto a los receptores Juan Arias y Fernando Gómez. En el cuadro interior estarán Albert Valerio, Juan Parra, Néstor Nova y Wilton Villafaña y, en los jardines, Pablo Modesto Figuereo, Hendry Bueno, Joel de Mota, Josuel Chalas y Francis Medina. Frank Pérez será el dirigente.