La leyenda del automovilismo, Alain Prost, consideró que la escudería de Red Bull puede vivir momentos complicados esta temporada porque el mexicano Checo Pérez ha demostrado que tiene capacidad para ganar el campeonato, sin embargo, el equipo sigue apostando por su compañero Max Verstappen.



El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 aseguró que Checo Pérez ha mostrado en el inicio de la temporada del 2023 que ya no está satisfecho con ser segundo lugar, por lo que la escudería podría entrar en una crisis interna con ambos conductores luchando por la corona.



“En Red Bull, todo el sistema se basa en un piloto: Max Verstappen. En el pasado este enfoque ha funcionado bien, pero ahora estamos viendo los primeros signos de agotamiento. Checo Pérez ya se ha asentado en el equipo y ha demostrado que puede ganar. Ahora no quiere dar un paso atrás para no perder su puesto”, señaló al diario francés L’Equipe.



“Aunque el dominio de Red Bull continúe, creo que las próximas semanas serán muy importantes para el vigente campeón del mundo. Está claro que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque, aunque estés arriba, pronto te puede estar esperando una crisis”, añadió.



En el Gran Premio de Australia, Checo Pérez fue galardonado como el ‘Piloto del Día’ por su extraordinario desempeño en el circuito de Albert Park.



El mexicano remontó 15 posiciones, registró la vuelta más rápida y finalizó la carrera en la quinta posición.



Con este resultado, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en la segunda posición del Campeonato de Pilotos con 54 puntos, 15 menos que Max Verstappen, quien domina la clasificación general.



Por otra parte, Alain Prost destacó que la mayoría de las escuderías de la Fórmula 1 están luchando contra muchos problemas y criticó duramente al equipo de McLaren destacando que está muy lejos de su mejor versión.