La pesista logró su boleto para esta importante cita en el último clasificatorio de levantamiento de pesas en Tailandia

Durante la pasada celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, el año pasado, Beatriz Pirón daba a conocer sus aspiraciones de estar, por cuarta vez, en unos Juegos Olímpicos.



En el día de ayer, esa petición se hizo realidad. La pesista logró el boleto que la llevará hasta París, junto a la delegación dominicana, en el certamen que reúne lo mejor de lo mejor del deporte mundial, a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto del presente año en la capital francesa.



“Ir detrás de una medalla olímpica es mi principal meta”, dijo Pirón, vía telefónica, desde Phuket, Tailandia, lugar donde se desarrolla el último clasificatorio olímpico de pesas. “Agradecida con Dios porque sé que sin él nada es posible. No ha sido fácil, pero Dios siempre tiene la última palabra”, agregó.



La primera ocasión que la nativa de San Pedro de Macorís estuvo en unos Juegos Olímpicos fue en Londres en 2012. Lo hizo junto a Yuderquis Contreras como las únicas atletas de esa disciplina presente en ese entonces. Su participación, en los 48 kilogramos, le valió para finalizar en el noveno lugar.



Cuatro años más tardes Pirón estuvo de regreso a unas olimpiadas. Lo hizo en Río de Janeiro, Brasil en 2016. Su actuación la llevó a ocupar el cuarto escalón. Llegó octava en los 49 kilogramos.



“Vamos con la misma meta de siempre. La que perseguimos desde que tenemos esa clasificación”, señaló la veterana pesista.



Hasta la fecha Beatriz ocupa el décimo puesto del ranking mundial de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés).



Pirón, quien se recupera de una operación (fue intervenida de un hombro el año pasado), llegó al evento con marca total de 191 kilos y solo tenía la obligación de presentarse.



Comenzó el clasificatorio en el el octavo puesto del ranking mundial de la IWF y al final de la prueba quedó ubicada en el lugar 10.



Ortiz era quien buscaba desplazarla, pero sus alzadas en arranque y envión no le ayudaron con el total de 191 kilos de Pirón. Daniana, campeona de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, finalizó la prueba con 186 (alzó 81 en el arranque y logró 105 en envión).



Cada país solo puede optar por un cupo para un atleta por división, por lo que Pirón y Ortiz contendieron por ese puesto en los cinco campeonatos clasificatorios olímpicos.



La clasificación de la quisqueyana será confirmada en las próximas horas cuando la IWF tenga listo el ranking oficial de la categoría. Por estar ubicada en el octavo lugar le daba la facultad y la facilidad de no tener que subir a la plataforma a levantar.



William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Halterofilia, dijo que lo de Beatriz y Dahiana era cuestión de tiempo para confirmarse la clasificación de una de las dos.



Sostuvo que el trabajo que ha realizado la federación, junto con los entrenadores Héctor Domínguez y Moreno Martínez, estaba focalizado en conseguir este y otros objetivos que pueden concretarse en los próximos días con Yudelina Mejía y la medallista de bronce en Tokio 2021, Crismery Santana.