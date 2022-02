Brayan Gómez se recupera, gana y se viste de líder

“Ayer me sentía muy mal, y gracias a Dios hoy amanecí recuperado, lo que me ayudó a repetir triunfo”.

Así lo manifestó el colombiano Brayan Gómez tras lograr su segundo triunfo parcial de la edición 43 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional que tuvo como tramo Santo Domingo-Samaná.

“Pensé que hoy no me iría tan bien, pero logré conectar con el Bara (Augusto Sánchez) y hacer con él la fuga buena”, reveló Gómez, quien corre para el equipo Best Buddies Racing.

Gómez venció en el esprint al campeón nacional de ruta Augusto Sánchez Berigüete (Aero Cycling Team) en el tramo de 177 kilómetros que recorrieron en 04:03:48 horas a un promedio de 43.56 kilómetros a la hora. El grupo perseguidor arribó a 19 segundos, encabezado por el anterior líder, el norteamericano Cole Davis (Voler Factory Team) y el colombiano Luis Guillermo Mora (INTEJA-IMCA-CAT), quiénes se ubicaron tercero y cuarto, respectivamente.

El dominicano Joel García Peña (EDASA-Good Bike), Camilo Torres y Anuar David Castillo, ambos del Team Gespron Evolution, ocuparon los siguientes lugares. Con su segundo triunfo, Gómez pasa a dominar las clasificaciones general individual y de la regularidad de la ronda patriótica.

La Vuelta continúa hoy, a las nueve de la mañana, con la quinta etapa Samaná-Puerto Plata, pasando por Sánchez, Nagua, Cabrera, Río San Juan, Gaspar Hernández y Sosúa.