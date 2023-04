Email it

El Ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez, designó una comisión especial de personalidades que darán soporte al programa “De regreso al barrio” que será realizado cada mes en todo el país.



“Estas personalidades prestarán su colaboración, de forma honorífica- en favor de los jóvenes de los barrios de todo el país, y a nombre mío y del Presidente de la República, Luis Abinaner, les felicito”, dijo Chu Vásquez.



La comisión estará integrada por el medallista olímpico y coronel Gabriel Mercedes; Elvis Lima, director de comunicación del Ministerio de Interior y Policía, Diego Pesqueira, director de comunicación de la Policía Nacional; Franklin Mirabal, productor de radio y televisión; Idelfonso Ureña, teniente coronel y jefe de transmisiones de los Tigres del Licey, y el coronel Jacobo Mateo Moquete, encargado de deportes de la Policía.



Entre sus múltiples funciones, ellos se encargarán de crear la logística de las actividades en cada pueblo, y principalmente motivar e invitar a los grandes deportistas y personalidades nativas de cada pueblo o ciudad.



En lo referente a Mirabal, se le preparará un stand en cada pueblo para que presente a los jóvenes sus charlas motivacionales.



“Yo estoy emocionado porque además de mis charlas acordadas con Chu, en lo personal me he embarcado en realizar un documental, el cual será proyectado en las 32 provincias del país, esa parte la asumí yo sobre la marcha, y será un gran valor agregado”, dijo Mirabal.



“Estamos contentos porque todo lo que haremos impactará positivamente en la juventud”, dijo Pesqueria..



“Yo me encargo de llevar los atletas”, dijo Gaby.



“Yo le daré duro a la logística”, dijo Lima.



“Yo voy a llevar peloteros”, dijo Idelfonso.



“Vamos a llevar a todos los deportistas”, dijo Jacobito.