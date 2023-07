SANTO DOMINGO.– El pedalista santiaguero Pablo Alcides Reyes (Team Verrazano) espera que la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI) lo tome en cuenta para los próximos compromisos internacionales.

En entrevista con el periodista especializado Martín Olivo, el campeón nacional de ruta Élite indicó que se siente preparado para integrar cualquier selección nacional que compita en el extranjero. Reyes también ostenta el título de sub-campeón nacional de contrarreloj, prueba disputada en la Avenida Mirador Sur.

El capo de fila del Team Verrazano dijo sentirse sorprendido al no ser seleccionado para la prueba de gran fondo de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Reyes recordó que para el magno evento fueron escogidos los integrantes del equipo Inteja-Imca, Steven Polanco Maena y Diego Milán Jiménez, subcampeón nacional, quienes se ubicaron séptimo y décimo, respectivamente, en la justa centroamericana.

«De verdad que no sé por qué no me escogieron si eligieron a Diego que quedó detrás de mí, y a Steven Polanco. En cambio, a mí, que soy el campeón nacional, ni siquiera me invitaron», lamentó.

El ciclista cibaeño manifestó que el equipo Verrazano ha hecho muchos sacrificios para que sus corredores logren un gran nivel y puedan obtener este significativo título, “el cual me hace merecedor de formar parte de la selección dominicana».

Reyes y Verrazano dieron cátedras

Reyes y los Verrazano dieron cátedras de dominio y superioridad al adjudicarse el título de campeón nacional Élite de ruta, sorteado en la Circunvalación de Santo Domingo a una distancia de 168 kilómetros.

Reyes se impuso en un duro embalaje, escenificado en la rampa de «la mina», a su principal rival de la escapada definitiva, el domínico español Diego Milán Jiménez y a su compañero de equipo Ruddy Germoso.

«Me sentí muy feliz al vencer a Diego Milán, quien ha sido campeón nacional y a la vez ganador de varias etapas de la Vuelta Independencia”, reveló Reyes.

En ese sentido, Edikson Peña, corredor y gerente del conjunto verde, se mostró orgulloso y satisfecho “con cada uno de mis muchachos, ya que hicieron todo tal y como se les explicó antes de iniciarse la carrera. Todo trabajo debe obtener su recompensa y nosotros lo hicimos muy bien”.

Candente e intensa carrera



En la intensa y calurosa carrera de 168 kilómetros, los Verrazano filtraron en la fuga definitiva a cuatro corredores (además de Reyes y Rudy –El Necio– Germoso, también relevaban en la escapada los Sub-23, Kennedy Pérez y Joshua Hiciano, así como Milán Jiménez y el campeón Sub-23, Roger Martes Reyes (Doglocy).

Al principio de carrera se produjo una escapada en la que iban también el samanense Luis Cristino Mejía Bueno y el capitalino Melvin Francisco Muñoz Reyes, ambos del Fénix-LANCO-La Bicicletería, pero la intentona fue neutralizada por Milán Jiménez y Ruddy Germoso, quienes venían intercalados entre los sediciosos y el pelotón.

Tras la arribada de los capitanes del INTEJA-Imca y Verrazano, los fugados iniciaron una retahíla de ataques, fórceps y demarrages que provocaron la selección definitiva, quedando descolgados El Tiburón Mejía y El Panaderito Muñoz.

Peña agradeció el apoyo moral del coronel Jacobo Mateo Moquete, director de la Dirección de Deportes de la Policía Nacional, quien se apersonó a lo más alto de «la mina» a animarlo y colaborarle.

Integrantes y patrocinadores

El team Verrazano también está integrado por Franklin Bierd Gómez, subcampeón de crono sub-23; Joshua Hiciano y Kennedy Pérez, subcampeón y tercero en el campeonato de ruta sub-23, respectivamente; Anderson Aracena y Francisco Ventura.

El conjunto verde cuenta con el auspicio de Deprisa Mensajería, Aluminios del Caribe, Floristería Mi Amor, Bici Mundo, Action Bike y Bicicle Hábitat, entre otros colaboradores y auspiciadores.

Sobre ese particular, Peña dice que «esos son amigos que ayudan a los muchachos, pero no tengo apoyo económico de nadie por ahora.» (Molivo Press).